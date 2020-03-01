شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة ميسان العراقية تغلق دوائر حكومية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ ميسان بالعراق، علي دواى لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائرعراقية حتى الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان ـ في بيان تلقته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "محافظ ميسان علي دواى وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين.

وأوعز دواى، بحسب البيان، بـ "منع المواطنين من زيارة المرضى فى المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض فى المستشفى، وتخصيص مبلغ مالى لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمة لتعقيم الأماكن العامة"، مؤكداً، على "الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".

كانت محافظة ميسان العراقية، قررت، الخميس، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا المستجد".

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وقالت المحافظة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن حكومة ميسان قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في إيران دون تحديد فترة الإغلاق".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - أمس - عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، جنوب غربي العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

وأكد محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات في مطار المحافظة لفحص الوافدين.

وقال الياسري - في اجتماع مع دائرة صحة النجف، وفقًا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - "إن مديرية صحة المحافظة قد اتخذت كافة التدابير لمنع انتقال الفيروس إلى المحافظة".. مضيفا "أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ الحدودية وخاصة مطار النجف الأشرف، لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة وكاميرات حرارية، فضلًا عن وضع أماكن مخصصة لحجر أية حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل أطباء النجف المختصين".