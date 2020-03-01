شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عودة إصدار تأشيرات العمرة من عدمه خاضع لتعليمات الجهات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات السعودية أن قرار تعليق إصدار التأشيرات هو تعليق مؤقت، مشيرة إلى أن قرار عودة إصدار التأشيرات من عدمه خاضع لتعليمات من الجهات العليا وبناءً على توصيات اللجان المشكلة لهذا الغرض، وأوضحت السلطات أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية تقوم بمجهودات جبارة لتعقيم وغسل الحرم الشريف 4 مرات يوميًا، جاء ذلك في مؤتمر صحفى لتوضيح الإجراءات الإحترازية والاستعدادات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بمشاركة وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والصحة في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الحج السعودية وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرة، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الأحد، وأكدت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة فى بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا ، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن من لديه أى مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين فى بلدانهم ، داعية إلى من لديه أى استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814" ، أو عبر البريد الإلكترونى " ‏[email protected] ".

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وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءً احترازياً جديداً، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.