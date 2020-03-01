شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيقاف تصدير المنتجات الطبية للوقاية من كورونا عبر المنافذ الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية (البرية - البحرية - الجوية) لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن القائمة المعتمدة من وزارة الصحة تشمل (الألبسة الواقية - الأقنعة الطبية - البدل الطبية المغلِفة للجسم - النظارات الطبية الواقية - الأقنعة الطبية للوجه)، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

وأرجعت الهيئة ذلك، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشى فيروس (كورونا) بالمملكة، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذا للتدابير الوقائية وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.

أعلنت وزارة الحج السعودية وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرة ، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الأحد ، وأكدت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة فى بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا ، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن من لديه أى مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين فى بلدانهم ، داعية إلى من لديه أى استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814" ، أو عبر البريد الإلكترونى " ‏[email protected] ".

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءً احترازياً جديداً، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.