شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى: تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب التخلى عن الكيدية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، "إن الأجواء السياسية العامة فى لبنان غير مشجعة غير أن الأمل فى تجاوز الأزمة الراهنة بشقيها المالى والاقتصادى مطلوب فى هذه المرحلة الصعبة، وأن الوضع يقتضى التخلى عن الكيدية بين الفرقاء السياسيين حتى يمكن إنقاذ البلاد من الوضع المتردي".

وأشار الفرزلى - فى حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان)، إلى أن الحكومة يتعين عليها العمل الدؤوب لنيل ثقة المجتمع، فى حين أن المعارضة فى كل دول العالم، وليس فى لبنان فحسب، هدفها عرقلة عمل الحكومة ومنعها من تحقيق أهدافها.

وأكد، أن لبنان يحصد نتائج "فشل النخب الحاكمة" على مدى سنوات، لاسيما فى ملف قطاع الكهرباء، الذى يشهد عجزا مزمنا، مشددا فى نفس الوقت على أن إسقاط النظام السياسى القائم لا يكون من خلال الشارع.. ورأى أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تُجرى قبل موعدها، مشيرا إلى أن المطلوب البحث فى قانون انتخاب جديد فى الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب.

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وشدد الفرزلى، على أنه مع أى قرار تتخذه الحكومة فى شأن مسألة سداد أو عدم سداد استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) المرتقب خلال أسبوع، والذى تقدر قيمته بنحو 1,3 مليار دولار، لافتا -فى نفس الوقت- إلى أنه يؤيد فكرة عدم الدفع وإعادة جدولة الديون وإيجاد حل نهائى لأزمة الكهرباء من دون ترتيب أى أموال إضافية على الدولة.

وأضاف، أنه يرفض السير بشروط صندوق النقد الدولى حول الوضع الاقتصادى والمالى للبنان، كونها تطال ذوى الدخل المحدود والفقراء، وقد ينتج عنها ثورة شعبية، محذرا من خطورة تعرض لبنان لانهيار مالى واقتصادى قد يطيح بالجميع من دون استثناء.

ووصف الفرزلى، الإجراءات المتخذة على الحدود اللبنانية وفى المطار للتعامل مع فيروس كورونا المستجد بأنها "غير كافية"، مشيرا إلى أن اللبنانيين لا يشعرون بأن التدابير المتخذة حتى الساعة تحميهم من انتشار الفيروس.