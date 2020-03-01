شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت قطر حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل إجمالى الأعداد في قطر إلى 3 حالات.

و​أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأحد أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن.

وبحسب بيان وزارة الصحة القطرية، لقد تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة العامة بأن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية.

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كما اتخذت وزارة الصحة العامة كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق اخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، وتواصل الوزارة مراقبة من تم اخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وقد أعلنت أمس وزارة الصحة القطرية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد، حسبما جاء في بيان عاجل لوكالة الأنباء القطرية.