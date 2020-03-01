شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات، وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، وتنبه حينها عليهم بالتزام منازلهم (العزل المنزلي) وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.

وأوضحت الوزارة، أنه فور أن ظهرت نتيجة الفحص المخبرى بإيجابية الإصابة لديهم بفيروس كورونا، تم نقل المصابين الثلاثة إلى غرف العزل الطبى فى المستشفى.

وكانت السلطات اللبنانيةن قد قررت قبل يومين تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية فى عموم لبنان لمدة أسبوع، كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التى يتفشى فيها الفيروس وفى مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون فى لبنان.

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وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها.

و من جهتهم، أصدر محافظون لبنانيون، يوم أمس السبت، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التى تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذى يعد يوم العطلة الأسبوعية فى لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلى والأكسسوارات وأدوات الزينة وفى بعض الأحيان المأكولات وألفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضى زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية فى العاصمة؛ حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.