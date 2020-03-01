شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤجل فعاليات اليوم الرياضى الوطنى بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تأجيل فعاليات من اليوم الرياضي الوطني، دون تحديد موعد لانعقادها، وقررت اللجنة الأولمبية الإماراتية اليوم الأحد تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لحين إشعار أخر، وذكرت اللجنة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، "قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لحين إشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث وبعد التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية."

ولم تحدد اللجنة الأولمبية الإماراتية سبب تأجيل اليوم الرياضي الذي كان مقررا له يوم الخميس المقبل، لكنه قد يكون بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان الاتحاد الدولي للترياثلون ومجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترياثلون حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من مارس الجارى فى جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، لكن لم يتم الاستقرار بعد على الموعد الجديد للبطولة.

Advertisements

من جهة آخرى، أعلن وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادي، أنه سيتم تعليق جميع الفعاليات الطلابية الداخلية والخارجية في جميع المدارس بالدولة، حتى إشعار آخر، وتم إصدار تعميم لإدارات المدارس بذلك، حرصاً على سلامة الطلاب، كما تم تعليق دوام حضانات الأطفال على مستوى الدولة اعتباراً من اليوم، وذلك كإجراء وقائي للحد من احتمالية انتشار الفيروس.

وأكد الحمادى أن الطلبة المتطوعين في «طواف الإمارات»، الذين بلغ عددهم 131 طالباً، بخير ويخضعون للفحوص هم وذووهم، وسيتم عزلهم في منازلهم احترازياً، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كإجراء يهدف لتوفير بيئة طلابية آمنة، وسيتم دعمهم أكاديمياً وإلكترونياً من خلال المنظومة التعليمية المقررة خلال هذه الفترة، وسيتم إعلان نتائج فحوصهم في وقت لاحق.

وأضاف الحمادي أن الطلبة الذين كانوا موجودين في «طواف الإمارات» لم يحتكوا مع الفنيين المصابين، لافتاً إلى أنه تم فحصهم وذويهم للتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازلهم احترازياً.