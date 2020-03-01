شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النظام التركى تستهدف طائرتين سوريتين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت طائرتان سوريتان لاعتداء من قبل قوات النظام التركى فى منطقة إدلب.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السوية "سانا"، أن قوات النظام التركى استهدفت طائرتين سوريتين في منطقة إدلب وريف حلب وأن الطيارين هبطوا بالمظلات وهم بخير.

وكانت وحدات الجيش العربي السورى أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركى خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت الوكالة السورية، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعما مباشرا من النظام التركى وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسى فى دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التى تقدم الاسناد النارى وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين.

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كانت سوريا، استمرار النظام التركى في عدوانه على محافظة إدلب.

وقال الوكالة الرسمية السورية "سانا" في بيان منذ قليل :"تستمر قوات النظام التركي بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى.

وكانت سوريا بددت أمس الأكاذيب والشائعات التى يروج لها رجب طيب أردوغان بتدمير القوات التركية أسلحة كيماوية فى سوريا، الأمر الذى يكشف للجميع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل سياسة التضليل والأكاذيب لمحاولة رفع معنويات جنوده بعد الخسائر الكبرى التى تكبدها الجيش التركى فى مدينة إدلب السورية، فيما وقعت شخصيات تركية وثيقة تطالب "أردوغان" بسحب القوات التركية من سوريا.

وقالت الوكالة السورية :"واصل رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان ممارسة سياسة التضليل والكذب لتبرير عدوانه على الأراضى السورية ودعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية فيها."