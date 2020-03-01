طبيب أطفال سعودى ضمن قائمة أغنى الأطباء فى العالم بـ 2.3 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء طبيب سعودى ضمن قائمة أغنى الأطباء فى العالم، وبحسب مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، أصبح طبيب الأطفال السعودى، سليمان الحبيب، أحد أغنى أطباء العالم، بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته فى الشركة التى تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار).
وسجّلت قائمة بلومبيرج، اسم الطبيب السعودى، عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية"، بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجارى.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد، حيث تعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فى السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية فى جميع أنحاء المملكة، وكذلك فى دبى والبحرين.
يذكر أن عدد المليارديرات فى العالم بلغ 2153 خلال عام 2019، يتركز معظمهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، بينما توجد 9 دولة لديها ملياردير واحد، وبينما بلغ عدد المليارديرات في العالم 2153 خلال عام 2019، يتركز معظمهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.
وتعد أمريكا موطناً لنحو 705 من أصحاب المليارات الأكبر عدداً تليها الصين بـ 285، وألمانيا بـ 146 مليارديراً، إلا أن بعض الدول ليس لديها سوى ملياردير واحد فقط، وحلت الجزائر، الكويت ، وقطر، من الدول العربية، ضمن قائمة الدول التى لديها ملياردير واحد، ضمن قائمة موقع "بزنس إنسايدر".
وجاء رجل الأعمال يسعد ربراب في مقدمة القائمة ولديه 3.8 مليارات دولاروتشكل ثروته ما نسبته 2.1% من الناتج المحلي للجزائر، ثم الكويتى ، قتيبة الغانم، الذى جاء في الترتيب الخامس بثروة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار، فيما حل فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر فى المرتبه التاسعة بثروة قدرها 1.2 مليار دولار.
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