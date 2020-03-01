شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال سعودى ضمن قائمة أغنى الأطباء فى العالم بـ 2.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء طبيب سعودى ضمن قائمة أغنى الأطباء فى العالم، وبحسب مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، أصبح طبيب الأطفال السعودى، سليمان الحبيب، أحد أغنى أطباء العالم، بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته فى الشركة التى تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وسجّلت قائمة بلومبيرج، اسم الطبيب السعودى، عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية"، بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجارى.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد، حيث تعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فى السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية فى جميع أنحاء المملكة، وكذلك فى دبى والبحرين.

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