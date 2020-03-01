شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية "الجزائر" ظهر اليوم الأحد، فى ختام زيارة استمرت يومين، والتقى أبو الغيط خلال زيارته للجزائر بالرئيس بالرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبرى بو قادوم، وجرى الاتفاق خلال الزيارة على تأجيل القمة العربية المقبلة إلى شهر يونيو المقبل نظرا للوضع الصحي العالمي.

كما تناولت مباحثات أبو الغيط في الجزائر عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية المقرر عقده 4 مارس الجاري.

من جانبه وصف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى الجزائر أنها "ممتازة"، مشيرا إلى أنها تضمنت حوارا بناء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.