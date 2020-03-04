ناشطون: الحوثي أخطر على اليمن من فيروس كورونا

اعتبرت ناشطات يمنيات، أن الحوثي أخطر على اليمن من فيروس كورونا، بسبب أن الحوثي فتك باليمنيين أكثر من أي وباء.

وحول أبرز ما تداولته الناشطات والناشطين عن خطر الحوثي الذي يعد برأيهم أخطر من فيروس كورونا.

البداية كانت مع، خلود الحلالي، قالت في تغريدة لها عبر "تويتر"، "بينشروا اخبار عن كورونا انه في حالات باالخليج وانه بينتقل لليمن وحسسوني انه كورونا اخطر من الحوثي".

وأضافت "الحوثي قتل أكثر ما كورونا قتلت الصينين الحوثي سبب وجع لليمنيين اكثر ما كورونا سببت للصين".

وتابعت "الشعب اليمني صامد امام جميع الفيروسات لا خوف عليه".

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من جانبها قالت ناشطة أخرى "الذين يتخوفون من انتقال فيروس كورونا إلى اليمن اقلهم لاتخافوا لن يكون هذا الفيروس أخطر من فيروس الكهنوت الحوثي الذي هوأخطر من كل الفيروسات المعروفة في العالم".

واعتبرت ثالثة أن "كورونا اليمن هو الحوثي وهو أخطر من كورونا الصين؛ لذلك لنطمئن لن الله لا يجمع عسرين في آن واحد، لذلك قاتلوا كورونا اليمن لن الله أمرنا بذلك (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله...).".

ويقول ناشط آخر "منذ خمس سنوات واليمنيون يعانون من وباء كورونا اليمني، ذلك الوباء المليشياوي الحوثي الذي مزق اليمن وجعل مواطنيه يذوقون ويلات الجوع والفقر والأمراض، كورونا اليمني أخطر بكثير من كورونا الصيني".

وشددوا على أن الحوثي أخطر من كورونا فهم من قتلتوا من اليمنيين أكثر ما قتلت كل الأمراض مجتمعه

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