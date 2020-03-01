أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، "سنقطع الأيادي الخائنة التي تمتد إلى علمنا"، وذلك تعليقا على عملية "درع الربيع" في إدلب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر، الأحد.

وقال تشاووش أوغلو "عبر عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، والآن درع الربيع، سنقطع جميع الأيادي الخائنة التي تمتد إلى علمنا. ليحمي الله أبطالنا الذين يناضلون في سبيل العلم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

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