سوريا.. المعارضة المعتدلة تستعيد السيطرة على 9 قرى بإدلب

إدلب/ أشرف موسى، محمد قاراجا أوغلو، عمر قوباران/ الخليج 365

استعادت قوات المعارضة السورية المعتدلة، الأحد، 9 قرى في محافظة إدلب شمال غربي سوريا من نظام بشار الأسد.

وفي إطار عملية "درع الربيع"، بدأ الجيش التركي والمعارضة المعتدلة عملية عسكرية بالأسلحة الثقلية لاستعادة السيطرة على المناطق التي دخلها النظام وداعميه في جنوبي إدلب وريف محافظة حماة، حسب مراسل الخليج 365.

وبدأت قوات المعارضة المعتدلة تقدمها برًا رفقة قصف مدفعي للجيش التركي ضد أهداف لنظام الأسد، حيث تمكنت المعارضة من تدمير 6 دبابات، و3 مدافع من عيار 14.5 ملم، و3 منصات مضاد دروع، ومدفع عيار 23 ملم، وعربتين عسكريتين، و12 عربة "بيك أب"، وتحييد 46 مسلحا على الأقل من ميليشات النظام.

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وأشار المراسل أن المعارضة المعتدلة استعادت منذ السبت، سيطرتها على قرى؛ العنكاوي، والقاهرة، ومنارة وتل زجران في ريف حماة، إضافة إلى حلوبة وقوقفين وكفر عويد وسفوهن والفطيرة جنوبي إدلب.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

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