الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

الكويت / الخليج 365

نقلت صحيفة القبس الكويتية، الأحد، عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

وقالت الصحيفة طبقاً للمصدر، إن القرار لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، ومن حقهم العودة إلى البلاد.

يأتي ذلك، رغم إعلان القاهرة، اليوم، خلوها من الإصابات بفيروس كورونا، بعد تأكيد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض.

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لكن الخميس الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية، عن إصابة شخصين بالمرض بعد عودتهما من مصر، قبل أن ترفع العدد في اليوم التالي إلى 6 حالات.

ووفق الصحيفة الكويتية، فإن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف فيز "الالتحاق بعائل" و"العمل".

وأوضحت المصادر، أن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا".

ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بـ "كورونا" في الكويت لـ 45 حالة.

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