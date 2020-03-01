هل يُسبب تدخين الشيشة الإصابة بفيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات:

تدخين "الشيشة"، تتسبب فى الإصابة بفيروس كورونا.



حيث تتزايد مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد داخل إيران، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن ضرورة حظر مقاهي الشيشة في البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.

ووفق وسائل الإعلام يخشى الجميع من الإصابة بفيروس كورونا في ظل تفشيه في أغلبية دول العالم، والذي راح ضحيته عدد كبير من الوفيات، ونسبة عالية من المصابين بمختلف الدول، ويبحثون عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد والإنفلونزا مما يجعل من الصعب اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

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ووجّه نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، رؤساء الجامعات الطبية الإيرانية إلى متابعة الإجراءات الوقائية لمنع زيادة عدد المصابين، بحسب وكالة "إيسنا" الإخبارية شبه الرسمية.

وطالب "رئيسي"، بفرض حظر على استخدام الشيشة ومنتجاتها في المقاهي في بلاده، للحيلولة دون انتشار المرض، ولتأثير الدخان على جهاز المناعة.

وقال "رئيسي": "من الضروري أن تقفل المحلات العامة ومراكز إنتاج واستهلاك الشيشة، وحظر بيعها"، حيث إن تدخين الشيشة يعتبر من أكثر الأمور الشعبية المنتشرة في أنحاء إيران مع الشاي في المقاهي.