أسباب تجعل هاتف سامسونغ ألترا أحد اغلى الهواتف حالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يعتبر هاتف سامسونغ غالاكسي إس 20 ألترا من بين أغلى الهواتف المتوفرة في السوق حالياً بسعر يبدأ من 1400 دولار.



ووفقا لموقع 24، أهم الأسباب التي تمنح هذا الهاتف سعراً مرتفعاً، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر:

1- شاشة كبيرة

تم تزويد الهاتف بشاشة ضخمة قياس 6.9 بوصة، مقارنة بشاشة 6.7 بوصة لهاتف إس 20 بلاس و6.2 بوصة لهاتف إس 20 العادي. وبغض النظر عن الحجم، لا تختلف الشاشة كثيراً عن شاشة الهاتفين الآخرين.

2- بطارية أكبر وبعمر أطول

الأمر بسيط جداً، فالهاتف الكبير يعني بطارية أكبر، ويحتوي هاتف ألترا على بطارية عملاقة 5000 ميلي أمبير في الساعة، مقابل 4500 ميلي أمبير لهاتف إس 20 بلاس، و4000 ميلي أمبير لهاتف إس 20.

3- كاميرا خرافية

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يتميز الجهاز أيضاً بكاميرا غير مسبوقة بدقة 108 ميغابيكسل، وبشكل عام يتم ضغط هذه الدقة إلى 12 ميغابيكسل لمعظم اللقطات المضاءة بشكل جيد، ولكن يمكنك الحصول على خيار التقاط صور بدقة 108 ميغابيكسل متى تشاء، مع الحصول على مزيد من التفاصيل.

وبالنسبة للقطات ذات الإضاءة المنخفضة، تتحد 108 ميغا بكسل أيضاً لامتصاص المزيد من الضوء، مما ينتج عنه لقطات أفضل للضوء المنخفض من الكاميرات التي تحتوي على عدد أقل من الميغابكسل.

4- عدسة تكبير 10x وعدسة تقريب رقمي 100x

تتكون العدسة المبكرة من منظور يعكس المرايا التي تعطي تقريب بصري 10x تقريباً، مما يعني فقدان القليل جداً من التفاصيل عند عملية التكبير حتى 10x كما تقدم العدسة ما يصل إلى 100X من التقريب الرقمي، بعكس هاتف إس 20، حيث تصبح الصور فائقة التكبير ضبابية.

5- كاميرا سيلفي 40 ميغابيكسل

زودت سامسونغ هذا الهاتف بكاميرات رائعة، ولم تنس طبعاً كاميرا السيلفي، وبدقة وصلت إلى 40 ميغابيكسل، مقارنة بـ 10 ميغابيكسل فقط لهاتفي إس 20 وإس 20 بلاس العاديين.

يمنحك هذا الخيار الفرصة لالتقاط صور شخصية مفصلة للغاية، والحصول على صور سيلفي أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

6- دعم أسرع شبكات 5G

يدعم هاتف ألترا أيضاً أسرع أنواع شبكات 5G فائقة السرعة أو عالية النظاق، وكذلك الحال بالنسبة لهاتف إس 20 بلاس، في حين أن هاتف غالاكسي إس 20 يدعم الشبكات البطيئة والمتوسطة فقط.

لكن هذه الميزة قد لا تكون مفيدة كثيراً في الوقت الحالي، حيث لا تتوفر الشبكات عالية السرعة إلا في أماكن قليلة في العالم، لكنها ستتوفر بالتأكيد في وقت لاحق.