شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل تعتزم طرح لوحة مفاتيح لـ"آيباد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير إعلامي عن اعتزام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل طرح لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز الكمبيوتر اللوحي الذي تنتجه آيباد بهدف تسهيل استخدام الكمبيوتر الصغير كجهاز كمبيوتر محمول تقليدي.



كما تسعى الشركة الأمريكية من الفكرة إلى التغلب على الصعوبات الناتجة عن اعتماد الكمبيوتر لوحة مفاتيح افتراضية تعمل باللمس على الشاشة.

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وأشار موقع "ذا إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من المتوقع طرح لوحة المفاتيح الجديدة مع لوحة تتبع مدمجة خلال العام الحالي كشكل من أشكال تحديث الكمبيوتر اللوحي "آيباد برو".

كما أشار التقرير إلى أن شركة فوكسكون التايوانية المسؤولة عن إنتاج معظم إنتاج الهواتف الذكية آيفون لصالح شركة أبل، ستكون واحدة من شركات التصنيع الرئيسية التي ستتولى إنتاج لوحة المفاتيح الجديدة، والتي تم تصميمها.

يشار إلى أن خيارات لوحة المفاتيح الذكية المتاحة حاليا، لا تحتوي على فأرة ولا لوحة تتبع، لذلك يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على شاشة اللمس في جهاز آيباد.