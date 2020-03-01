«ماكسيمام سيكيورتي» بطلاً للنسخة الأولى من كأس السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

أُسدل الستار على النسخة الأولى من كأس السعودية، التي أقيمت بميدان الملك عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض، بتتويج الجواد الأمريكي «ماكسيمام سيكيورتي» بلقب الكأس بقيادة الفارس لويس سيز وإشراف جيسن سيرفس، فيما حقق جواد جودلفلين أحد أبرز ممثلي الإمارات في السباق «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور المركز الثالث في السباق، وكان السباق الكبير قد شهد حضوراً كبيراً تقدمه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين.

وانتزع «ماكسيمام سيكيورتي» الفوز من الفرس «ميدنايت بيسو» بإشراف أسموسن وقيادة سميث، وكذلك قدم «بن بطل» سباقاً كبيراً وأظهر سرعات عالية في المرحلة الأخيرة من السباق، وحقق الفائز زمناً بلغ 1:50:58 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ميدنايت بيسو».

وفي الأشواط الأخرى، تألق الجواد «نيويورك سنترال» المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في كأس الخطوط الجوية السعودية سبرنت، لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، ليحقق الفوز الثالث بشعار السعودية في الحفل في زمن بلغ 1:11:68 دقيقة، بفارق طول، وحل ثانياً «ماتيرا سكاي»، وجاء ممثل الإمارات «جلاديتر كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمركز الثالث.

واستطاع المهر الياباني «فل فلات» الفوز في سباق داربي سامبا السعودية لمسافة الميل، السباق الكلاسيكي لخيول الثلاث سنوات، ونجح في فرض كلمته بالشوط، مع الفارس يوتاكا تاكي والمدرب هايديوكي موري، ليسجل زمناً بلغ 1:37:91 دقيقة، بفارق 2.25 طول عن المهر «مشرف» بإشراف جوسدن وقيادة ايجان، وجاءت مهرة جودلفين «فاينال سونج» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة بنتلي في المركز الثالث.

وافتتح ممثل البحرين «بورت ليونس» الحفل، بفوز مثير في أول الأشواط، كأس محمد يوسف ناغي للسيارات، لمسافة 2100 متر، أول سباق يجري على المضمار العشبي بالسعودية، ونجح «بورت ليونس» المملوك لفيكترويس للسباقات بإشراف فوزي ناس وقيادة ادري دي فريز في زمن بلغ 2:11:41 دقيقة وبفارق طول عن «ديردري» بإشراف هاشيدا وقيادة ميرفي، وحل ممثل الإمارات «فور ذا توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بإشراف سالم بن غدير وقيادة برزلونا في المركز الثالث.

وعادت البحرين لتحقق ثاني انتصار لها في الأمسية على التوالي، مع الجواد «دارك باور» للعاديات ريسينج بإشراف سميث وقيادة ديتوري، وتمكن من تحقيق الفوز في سباق اس تي سي 1351 تيرف سبرنت، لمسافة 1351 متراً، ونجح الجواد البالغ من العمر 6 سنوات من تحقيق فوزه في زمن بلغ 1:19:63 دقيقة، بفارق طول عن «مبتسم» بشعار جودلفين بإشراف أبلبي وقيادة دويل، وحلّ «جلوريوس جيرني» بشعار الجليلة للسباقات بإشراف أبلبي وقيادة بيوك في المركز الثالث.

وتوشح الجواد الفرنسي «كول ذا ويند» بإشراف هيد وقيادة بيليه، بلقب لونجين تيرف هانديكاب لمسافة 3000 متر، على الأرضية العشبية، بعد صراع مثير حسمه «كول ذا ويند» لصالحه في زمن بلغ 3:11:19 دقيقة، وبفارق 2.5 طول عن «ميكونج» بإشراف أوسبرون وقيادة سبنسر، وجاء «برنس أوف اران» بإشراف فيلوس وقيادة دويل بالمركز الثالث، وحل ممثل الإمارات «كروس كاونتر» لجودلفين بإشراف أبلبي وقيادة بيوك خامساً.

وحمل الجواد المتميز «طلاب الخالدية» المملوك لاسطبلات الخالدية، أول فوز بشعار السعودية في الحفل، بعد أن تمكن من فرض سيطرته على سباق كأس العبية للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر، على الأرضية الرملية، ولم يجد الجواد البالغ من العمر 9 سنوات والذي ظل يحقق مستويات عالية في كل السباقات التي شارك فيها، صعوبة في تحقيق الفوز، مع الفارس روبرتو بيريز والمدرب سعد مطلق، في زمن بلغ 2:16:18 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال عن «هجرس» بإشراف بيرنارد وقيادة سوميون، وفي المركز الثالث جاء «مشهور الخالدية» بإشراف كالينجتون وقيادة ايكويم.

وتمكنت الفرس المتألقة «أمسياتي» للأمير محمد بن سلطان من خطف الفوز في سباق كأس جوكي كلوب هانديكاب لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول السعودية عمر 4 سنوات وأكثر، ونجحت بقيادة عادل الفريدي، وإشراف غيث الغيث من تحقيق زمن بلغ 1:51:54 دقيقة، بفارق نصف طول عن «بإذن الله» بإشراف رزيق وقيادة برزلونا، وجاء «النجم الباهر» لسلطان المنديل بإشراف المنديل وقيادة مورينو ثالثاً.