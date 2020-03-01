«حكيم» لحمدان بن راشد يتألق في السباق التاسع بمضمار ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

حقق الجواد «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فوزه الأول محلياً في ثالث محاولة، وذلك في الحفل التاسع الذي شهده مضمار ميدان السبت، وتمكنت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من الحصول على المركزين الأول والثاني في سباق التكافؤ على مسافة الميل العشبي رغم حملها الوزن الأعلى.

وانطلق «حكيم» بقيادة جيم كرولي وإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي ودخل في صراع شرس مع رفيقه في الإسطبل والوصيف «المرعب» بقيادة فرناندو هارا، وحقق فوزه في زمن بلغ 1:36:85 دقيقة.

وحاز المدرب مصبح المهيري على ثنائية في الحفل بعد فوز «دوسك» العائدة ملكيته لمحمد خليفة البسطي في الشوط الثالث على مسافة 1200 متر - عشبي، تكافؤ، بقيادة أنطونيو فريزو الذي قاده بذكاء ليفتتح رصيده المحلي، وتفوق على «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف شاربي وقيادة دويل بفارق عنق وحقق فوزه في زمن بلغ 1:09:88 دقيقة.

وعاد مصبح المهيري بسرعة في الشوط الرابع مع «كاليفورنيا جامبو» لأحمد بلقاسم، وتمكن الجواد الفائز في العين من مضاعفة رصيده بقيادة فريزو صاحب الثنائية في الأمسية، واجتاز مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:24:92 دقيقة، فيما حل «جيرنزي» لمحمد البسطي بإشراف واتسون وقيادة هيتشكوت في المركز الثاني بفارق طولين وربع طول.

وانطلقت الأمسية بسباق عشبي للخيول المبتدئة على مسافة 1800 متر، تألق فيه «زفير» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف ساتيش سيمار، في ثالث محاولة للمهر المنحدر من نسل «ديب إمباكت»، وتغلب على «روز غري» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف كريسفورد وقيادة نيكولس بفارق عنق، وفي زمن قدره 1.51.47 دقيقة.

وفي ثاني أشواط الحفل تمكن «إمبورتانت ميشن» من الفوز بأريحية بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وجاء ذلك بقيادة زافير زياني وإشراف سالم بن غدير، وأكمل الفائز مسافة 1200 متر في زمن بلغ 1:10:94 دقيقة، وبفارق ثلاثة أطوال ونصف طول عن «بيلجريمز تريشر» لعيلان حمد المهيري بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أوشيه.

وشهد الشوط السادس سباق تكافؤ رملياً على مسافة 1900 متر ضاعف فيه «تريدسمان» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية- ريبكا بايرن رصيده بالموسم بقيادة بريت دويل وإشراف دوج واتسون، واستفاد الجواد من عامل الوزن ليجتاز منافسيه في آخر الأمتار وتقدم على «كيسي جونز» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري وقيادة فريزو بفارق نصف طول، وحقق فوزه في زمن بلغ 1:59:79 دقيقة.

وعاد الفارس دويل مجدداً في الشوط السابع والأخير ليضيف فوزه الثاني على متن «هارد تاسكماستر» بشعار أحمد القطان وماهر لطف الله، وفاز المهر للمرة الأولى محلياً في ظهوره الثالث بإشراف فوزي ناس، مكملاً مسافة 2435 متراً - تكافؤ، في زمن قدره 2:31:77 دقيقة، وبفارق عنق عن «كونكلوشن» لجلالاكسي ريسينج بإشراف مصبح المهيري وقيادة فريزو.