الشارقة يتوج بطلاً لدوري أشبال اليد بالعلامة الكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، فريق نادي الشارقة بطلاً لدوري الأشبال بالعلامة الكاملة، ومن دون خسارة أو تعادل؛ وذلك بعد فوزه السبت على ضيفه شباب الأهلي (32-18)، وجرت مراسم تتويج الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور محمد راشد النعيمي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد، ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، وناجي ربيعة عضو الإدارة ومشرف اليد الشرقاوية، وجابر أسد مشرف الشباب والناشئين، وسليمان أبو داوود مشرف الأشبال والصغار، وعلي حسين المرزوقي مدير الفريق الأول لليد الشرقاوية، وحظيت المباراة بمتابعة وحضور علي عمران تريم القطب الرياضي المعروف، والأب الروحي لليد الشرقاوية، والمدرب قاسم عاشور مدرب منتخب الناشئين، وإبراهيم الحمادي إلى جانب عدد من أقطاب نادي الشارقة الرياضي.

وأشاد سليمان أبو داود مشرف مراحل الأشبال والناشئين بنادي الشارقة، بحصول الفريق على كأس البطولة من دون خسارة أو تعادل، وقال: «يعد التتويج مواصلة لسلسلة إنجازات اليد الشرقاوية، وأتمنى لجميع فرق النادي مواصلة العطاء بذات القوة والتميز خصوصاً وأن الفترة القادمة تعد فترة حصاد لجميع الفرق».

وعلى خط متصل، أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، السبت، عن البرمجة الجديدة للجولات المتبقية من دوري اليد بعد التطورات الأخيرة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية، والتي أجلت بموجبها النسخة الـ38 من بطولة الأندية الخليجية التي كان مقررة في الكويت خلال الفترة من 1 ولغاية 11 مارس/آذار الجاري، وستقام الثلاثاء مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، ومباراة الوحدة مع الوصل، وتلعب مباريات الجولات الـ16 يوم 10مارس/آذار، وأبرز مبارياتها تلك التي ستجمع الشارقة مع الجزيرة في صالة نادي الشارقة، وفي حال فوز الملك سيحتفل مع جمهوره بدوري الأقوياء للمرة الرابعة على التوالي، وستكون مباراته مع مستضيفه شباب الأهلي يوم 14 مارس في الجولة الـ16، ومباراته مع الوصل في مسك الختام المقرر لها يوم 17 مارس الجاري تحصيل حاصل.