شكرا لقرائتكم خبر عن مسرّعات دبي المستقبل تستقطب 27 شركة عالمية ناشئة في دورتها السابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقطبت الدورة السابعة لمسرعات دبي المستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 27 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول مبتكرة خلال 9 أسابيع، لـ 18 تحدياً رئيسياً أطلقتها مجموعة من الجهات الحكومية في دبي، تشمل هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، وهيئة الكهرباء والمياه، واتصالات ديجيتال، والشرطة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتعرض الشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة مشاريعها المبتكرة التي تتبنى أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها، لكثير من التحديات التي تواجه مدن المستقبل في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والنقل، والسلامة، والأمن.

وتمثل الشركات العالمية الناشئة 16 دولة، هي بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا والهند وإيرلندا وأندورا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا ولاتفيا ونيوزيلندا وسنغافورة.

وتشهد هذه الدورة مجموعة من الاجتماعات والجلسات والورش بين الشركات الناشئة والجهات المشاركة، وأنشطة تفاعلية وثقافية ترمي إلى تطوير الأفكار التي يطرحها رواد الأعمال في مختلف التحديات.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن نجاح البرنامج في استقطاب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم يدعم مخرجات مبادرة «حي دبي للمستقبل»، التي تهدف لتعزيز مكانة دبي وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في الاقتصاد الجديد.

وقال «نهدف من هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين شركاء مسرعات دبي المستقبل والشركات الناشئة المشاركة، وإتاحة الفرصة لها للدخول في قطاعات وأسواق جديدة تلبي متطلبات المستقبل، فضلاً عن استقطاب المهارات العالمية والارتقاء بمكانة دبي مركزاً للابتكار والشركات الناشئة ورواد الأعمال».

تحديات الدورة السابعة

وتغطي الدورة السابعة 18 تحدياً متنوعاً في مجموعة من القطاعات المستقبلية، في إمارة دبي، وسيتم تطوير الأفكار والمشاريع الذي ستقدمها الشركات الناشئة وتطبيقها على أرض الواقع.

مستقبل قطاع النقل.

وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات، ثلاثة تحديات للشركات الناشئة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى ضمان أعلى مستوى من السلامة المرورية، والنقل الآمن والسلس للجميع.

ويركز تحدي «المراقبة الذكية» على تطوير تقنيات الرصد وتحليل معلومات حركة المشاة وسلوكات نقل الركاب. والتحدي الثاني هدفه التعرّف إلى الطرق المثلى لتعزيز التكامل بين وسائل النقل والمناطق المحيطة بها بالاستفادة من تكنولوجيا الواقع المعزز. وتحدي «التبريد المبتكر» ويبحث عن حلول نوعية لتوظيف العوامل البيئية مثل الرطوبة والحرارة في تبريد المناطق الخاصة بالمشاة، أو توليد الطاقة.

مستقبل الرعاية الصحية

وتركز التحديات التي أطلقتها هيئة الصحة، على إعادة تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي وتقديم أفضل الخدمات الصحية. ويستهدف تحدي «التدخل المبكر» إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع. فيما يركز التحدي الثاني على تقليل أوقات انتظار المرضى أثناء حالات الطوارئ باستخدام التكنولوجيا الحديثة. والثالث يسعى لتعزيز توظيف الروبوتات في تحسين سلامة المرضى في العمليات الجراحية الدقيقة، مثل جراحة العمود الفقري.

وهدف الرابع إلى استخدام التقنيات المتقدمة في الكشف عن أمراض شبكية العين بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، بالتعاون مع شركات الألعاب لجمع صور شبكية العين لمستخدمي ألعاب الواقع الافتراضي، وإنشاء قاعدة بيانات عالمية ودراستها للكشف المبكر عن الأمراض باستخدام كاميرا شبكية مدمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مستقبل قطاع الطاقة

استكمالاً لدورها الريادي وجهودها السبّاقة في صناعة المستقبل، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركتها، على إيجاد حلول استباقية مستدامة ومبتكرة لأهم التحديات المتعلقة بمجالات عملها، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، وغيرها.

وتلقت الهيئة أكثر من 30 طلباً، وقامت بتقييم واختيار أفضل 3 شركات ناشئة لمواجهة التحديات، وقد شاركت في 7 دورات من البرنامج منذ إطلاقه عام 2016. وقامت بتقييم أكثر من 400 شركة ناشئة، وساهمت في تطوير 20 مشروعاً تجريبياً، وإنجاز 8 مشاريع رئيسية.

مستقبل قطاع الاتصالات

وتبحث «اتصالات ديجيتال» عن مشاريع وأفكار مبتكرة تتيح لها توفير تجربة مميزة للعملاء بثلاثة تحديات، يهدف الأول إلى توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، لمسح المكاتب والمساحات الداخلية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول. فيما يهدف الثاني إلى تطوير تجربة التسوق الرقمية في المتاجر لتكون تفاعلية وجذابة بأعلى مستويات الكفاءة وباستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G). ويركز التحدي الثالث على تطوير أنظمة اختبار قبول المستخدمين لتقليل حجم العمل، والوقت اللازم لتقديم الخدمات.

مستقبل أمن المجتمع

وتبحث شرطة دبي خلال مشاركتها بأربعة تحديات عن طرق مبتكرة لخفض معدل الجريمة والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة، بجعل دبي أسعد مدينة في العالم، ويرتكز التحدي الأول على إنشاء برنامج تحليلات متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتحليل كميات كبيرة من الأبحاث والتقارير. ويتيح التحدي الثاني الفرصة للشركات الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات الأمن في المطارات وتبسيط عمليات الإدارة.

ويركز الثالث على إمكانات توظيف الطائرات من دون طيار في مراقبة الشواطئ وحماية مرتاديها، فيما يهدف الأخير إلى تطوير أنظمة مراقبة ذكية متطورة تساعد في زيادة مستويات الأمن في الموانئ البرية والبحرية.

مستقبل قطاع التعليم

أما هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فتسعى إلى تعزيز توظيف التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، في تطوير تجربة تعليمية مستقبلة، في إطار مسؤوليتها بالارتقاء بجودة التعليم الخاص في دبي، ودعم المدارس والجامعات وأولياء الأمور والطلاب والمربين والمستثمرين والشركاء الحكوميين، لإنشاء قطاع تعليمي عالي الجودة يركز على السعادة وجودة الحياة.