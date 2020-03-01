«نابليون الثالث».. أحدث مشاكل «بريكست» بين فرنسا وبريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

طالب مؤرخون فرنسيون بعودة رفات نابليون الثالث من مرقده الأخير في كنيسة فارنبورو بهامبشير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالوا إن عودة رفات آخر ملوك فرنسا الذي توفي في منفاه 1873 يجب أن تحتل قائمة أولويات الإليزيه عند التفاوض على ترتيبات صفقات ما بعد «بريكست».

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، وقع عدد من المؤرخين الفرنسيين مذكرة رسمية تطالب الحكومة بمناقشة إعادة رفات نابليون الثالث، وتم إرسالها إلى وزارة الخارجية الفرنسية، مؤكدين على حقهم في استعادة الرفات، مشيرين إلى تجربة الحكومة اليونانية التي تطالب باستعادة «جين ماربلز» المعروض في المتحف البريطاني، ويعد من أبرز الآثار الإغريقية.

المؤرخ الفرنسي، ديمتري كاسالي، صاحب أهم الدعوات لإعادة القطع الأثرية لبلدها الأصلي، ومؤلف كتاب عن نابليون الثالث، قال «كان الملك رجلاً رائعاً للغاية. من المهم لفرنسا استعادة رفاته، واستجابة بريطانيا لتلك الدعوة ستكون لفتة مصالحة جيدة للعلاقات بين البلدين». وأضاف «في يوليو 1870، دخل نابليون الثالث الحرب الفرنسية البروسية، وهزم بسرعة، وألقي القبض عليه في معركة سيدان. وأطلق سراحه بعد أسره بعام 1871، حيث فر إلى إنجلترا وقضى سنواته الأخيرة هناك. ورحل بعد معاناته من حصوات المثانة، ودفن في دير القديس ميخائيل».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ولاية الاتحاد الأوروبي التفاوضية لمحادثات «بريكست»، تم تمديدها لتشمل طلبًا «لمعالجة القضايا المتعلقة بإعادة أو رد الأشياء الثقافية التي تمت إزالتها بشكل غير قانوني إلى بلدانها الأصلية». ويعتقد على نطاق واسع أن الطلب تمت إضافته بناءً على طلب اليونان وإيطاليا وقبرص، في إشارة إلى أن بروكسل لن تمنح لندن «بريكست هادئاً». بينما تعهد المتحف البريطاني بمحاربة أي محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي لاستعادة «جين ماربلز» خلال محادثات خروج بريطانيا، مؤكداً أن الاستحواذ عليها «قانوني بالكامل».