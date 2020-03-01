«المالية» ترفع مستوى الوعي حول التحوّل المحاسبي بـ«الاتحادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت وزارة المالية، مؤخراً، ورشة عمل؛ بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق؛ وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي. هدفت الورشة التي تمت بحضور مختصين من كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الاتحادية؛ حيث تمحورت حول ثلاثة معايير رئيسية؛ هي: معيار الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة؛ ومعيار الإيرادات والذمم المدينة؛ ومعيار الالتزامات ومنافع الموظفين.

برنامج شامل

Advertisements

أشارت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، إلى أهمية مشروع التحوّل المحاسبي الذي يعد من أبرز المشاريع الرائدة في وزارة المالية ودولة الإمارات. وقالت: «وضعت وزارة المالية جميع الموارد والدعم اللازمين؛ لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، كما قامت بإطلاق برنامج شامل يتم من خلاله تطبيق عدة مشاريع؛ تهدف إلى نقل النظم المحاسبية في الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق شاملاً لكافة العمليات المالية».

وأضافت الأميري: «جاءت هذه الورشة لرفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي باعتباره جزءاً من برنامج متكامل؛ لتطوير الكفاءات والخبرات في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية؛ حيث يعد ذلك في غاية الأهمية؛ نظراً لدخول مشروع التحوّل في مرحلة مفصلية من خريطة طريق إطلاق المحاسبة على أساس الاستحقاق».

ثلاثة معايير

تناولت الورشة ـ خلال اليوم الأول ـ التعريف بمعيار الأصول الملموسة وغير الملموسة، والتوجيهات المحاسبية فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول لأول مرة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين في فهم الفرق بين المحاسبة على الأساس النقدي وأساس الاستحقاق للأصول الثابتة وغير الملموسة والممتلكات والمعدات، وكيفية تعريف المحاسبة على أساس الاستحقاق للأصول الثابتة؛ من خلال الاعتراف. وخلال اليوم الثاني، تم التعريف بمعيار الإيرادات والذمم المالية، والتطرق من جديد إلى التوجيهات المحاسبية، فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للإيرادات لأول مرة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين، ورفع مستوى معرفتهم وإدراك الاختلاف بين محاسبة الإيرادات والذمم المدينة من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، وخصص اليوم الثالث للتعريف بمعيار الالتزامات ومنافع الموظفين، إلى جانب التطرق إلى التوجيهات المحاسبية فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للالتزامات ومنافع الموظفين لأول مرة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين؛ لفهم الفرق في محاسبة المصروفات بين المحاسبة على الأساس النقدي المعدل وأساس الاستحقاق.