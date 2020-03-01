«دبي المالي العالمي» و«المشرق» يتيحان فتح الحسابات المصرفية بشكل فوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن كل من «مركز دبي المالي العالمي» و«بنك المشرق»، الأحد، عن بدء التشغيل الفعلي لأول منصة في المنطقة، لمشاركة بيانات الشركات؛ لتسهيل التعرف إلى العميل باستخدام تقنية «بلوك تشين»؛ وذلك بهدف تمكين الشركات والمؤسسات المرخصة من فتح حسابات مصرفية رقمية بشكل فوري.

استكمالاً للتحالف الاستراتيجي الذي تم تأسيسه في يوليو/تموز 2019 بين «مركز دبي المالي العالمي» و«بنك المشرق»، أطلق الطرفان مبادرة «اعرف عميلك»، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة نوربلوك المرخصة من مركز دبي المالي العالمي، والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. وكان مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق قد اتخذا قراراً استراتيجياً؛ لتسخير هذه التقنية الواعدة من خلال التركيز على جانب محدد لها في إطار تحسين جودة ومصداقية معلومات «اعرف عميلك»، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء عند فتح الحسابات المصرفية، والتي تعد عاملًا مكملًا لسهولة الأعمال بمركز دبي المالي العالمي.

وقد بدأ الآن تشغيل هذه المنصة التي أصبحت متاحة لجميع الشركات والبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق قد اتخذا خطوات إضافية في إطار تحالف «اعرف عميلك»، الذي تم إطلاقه مؤخراً؛ وذلك بالإعلان عن أول قدرة اتصال مباشر من نوعها في المنطقة تم بناؤها على نفس منصة «Fides» من شركة نوربلوك.

وبعد اجتيازها مرحلة إثبات جدوى المفهوم الأولي؛ لتأكيد إمكانية استخدام تقنية «بلوك تشين» الحديثة، أصبحت منصة «اعرف عميلك» جاهزة الآن، ومتاحة للجميع؛ لاعتمادها على نطاق واسع. وستعمل المنصة على تسهيل وتسريع عمل الشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بإلغاء العمليات التقليدية؛ للتعرف إلى العميل، والقائمة على المعاملات والوثائق الورقية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «باعتبارنا مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، نحن فخورون للغاية بجهودنا لمواصلة تعزيز وتطوير منظومة مركز دبي المالي العالمي؛ من أجل توفير مناخ عالمي المستوى يتيح لشركائنا ومجتمعنا ممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة. توفر هذه المبادرة للمؤسسات المالية والشركات منصة؛ لإجراء عملياتها بسلاسة كبيرة. كما أننا نولي أهمية بالغة للتعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المالية الرائدة في القطاع في إطار التزامنا باستراتيجية الإمارات العربية المتحدة للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، والتي من شأنها تبسيط وتسريع إجراء المعاملات، وتحسين كفاءة سير العمل بالنسبة للهيئات الحكومية والمهنيين في المركز. وبينما ندخل مرحلة جديدة من النمو والتوسع، ينصب تركيزنا بشكل أساسي على التقنيات المالية وتقنية «بلوك تشين» باعتبارها خطوات أساسية في رحلتنا نحو إحداث تحول إيجابي في مستقبل عالم المال».

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «يواصل المشرق ريادته في تقديم أحدث التقنيات الناشئة لعملائه؛ وذلك من خلال إنجاز غير مسبوق في القطاع المصرفي الإماراتي. ويتماشى هذا الإنجاز الجديد مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، والتي تمثل انطلاقة نحو رؤية أوسع؛ لتشكيل تحالف يضم بنوكاً وهيئات حكومية وغيرها من الهيئات المانحة للتراخيص؛ لتيسير إجراءات تبادل البيانات الثبوتية الخاصة بالعملاء، بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والأمان، ويوفر تجربة أفضل للعملاء».

وأضاف عبد العال: «سيستمر المشرق في نهجه؛ لتعزيز الابتكار والارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا، والاستثمار في حلول تعزز من كفاءة وسلاسة عملياتنا، انطلاقاً من مكانتنا الريادية في مجال التقنيات الرقمية. ويساهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات؛ بوصفها تعد مركزاً مالياً عالمياً. كما تمثل هذه المبادرة التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية اتحاد مصارف الإمارات ومبادرة دبي الذكية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرامية إلى خدمة الصالح العام، وتسهيل ممارسة الأعمال».

ويعد هذا المنتج الأول من نوعه في المنطقة لفتح حساب رقمي للشركات والمؤسسات، ويتم تقديمه بالشراكة بين مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق، في دليل واضح على الإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها استخدام تقنية بلوك تشين.