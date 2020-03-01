نجوم هوليوود منقسمون بشأن المرشح الديمقراطي الأقدر على هزيمة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينقسم أبرز مشاهير هوليوود بشأن هوية أفضل مرشح ديمقراطي لخوض السباق الرئاسي في الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر بحث في سجلات التبرعات الفدرالية، أن الفنان توم هانكس قدّم شيكاً لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في حين تبرعت سكارليت جوهانسن للسيناتورة التقدمية إليزابيث وارن، بينما الممثل والمنتج تيد دانسون الحد الأقصى للتبرعات الذي يساوي 2800 دولار لوارن، لكن زوجته الممثلة ماري ستينبرغن دعمت جو بايدن.

أما جورج تاكي الذي اشتهر خصوصاً بدوره في "ستار تريك"، فلم يستطع اتخاذ قرار، فتبرع لكل من بايدن ورئيس بلدية إنديانا السابق بيت بوتيدجيدج.

وجذبت رسالة المرشح بيرني ساندرز مشاهير بينهم الممثلون سوزان ساراندون وديك فان دايك وساره سيلفرمان ومغني الهيب هوب بابلك انيمي. أما وارن، فحصلت على دعم المغني جون ليجند.

أما بوتيدجيدج ففاز بدعم قائمة من المشاهير بمن فيهم شارون ستون وكيفن كوستنر ومايكل جيه فوكس، وركز المرشح الملياردير مايكل بلومبرغ الذي يمول بنفسه حملته في الانتخابات الرئاسية، على حشد الدعم من المسؤولين في كاليفورنيا أكثر من نجوم السينما.

ووفقاً للخبير الاستراتيجي الديمقراطي في لوس أنجلوس بيل كاريك، فإن السنوات السابقة لم تكن تشهد انقساماً في الولاءات وتبرعات متعددة بهذه الطريقة كما هي الحال في سباق الرئاسة للعام 2020، مؤكداً على أهمية المشاهير كمصدر لجمع التبرعات لحملات المرشحين للرئاسة.