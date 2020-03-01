سوريا تستبق «درع الربيع» التركية بإغلاق أجواء إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت تركيا خوض عملية عسكرية ضد الجيش السوري في أراضيه، أطلقت عليها من الأسماء «درع الربيع»، وقبيل ذلك أعلن مصدر عسكري سوري أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وخاصة فوق محافظة إدلب، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

وبعد أن قال إن بلاده ليس لديها «نية» في الدخول بمواجهة مع موسكو، أشار وزير الدفاع التركي إلى أنه ينتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات الجيش السوري وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وبالمقابل، أعلن الجيش السوري، الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصاً إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله «انطلاقاً من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب».

وأضاف «سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية».

كما أكد المصدر العسكري أن «قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بحث السبت هاتفياً مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا لاسيما في محافظة إدلب. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون أعرب عن القلق البالغ إزاء «الكارثة الإنسانية المستمرة والمخاطر الأمنية في محافظة إدلب السورية»، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقة.

ودعا الرئيس الفرنسي «روسيا وتركيا إلى وقف دائم وقابل للتحقيق لإطلاق النار وفقاً للالتزامات التي قطعتها على فرنسا وألمانيا خلال القمة الرباعية في إسطنبول عام 2018». كما طالب «روسيا بتحمل مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من خلال وضع حد فوري للهجمات العسكرية في شمال غرب سوريا واحترام القانون الدولي بشأن حماية السكان المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية».