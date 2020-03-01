البرلمان العراقي يلجأ إلى منح الثقة بالتقسيط لحكومة علاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط إجراءات أمنية مشددة، يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، لمنح الثقة لحكومته. وقالت مصادر مطلعة إن علاوي تمكن من إقناع 160 نائباً في البرلمان بمنح الثقة لنصف أعضاء الحكومة وتأجيل مناقشة الوزارات السنية، والكردية، ورجحت مصادر أن يتم منح الثقة اليوم لقسط من الحكومة، وتأجيل البقية إلى وقت لاحق.

وقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة، جددت القوى السياسية الرئيسية رفضها منح الثقة لحكومة علاوي، وطالب اتحاد القوى شركاءه في العملية السياسية، من تحالفي الفتح وسائرون، باستبدال شخصية أخرى بعلاوي. وأخفق مجلس النواب العراقي، الخميس، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة علاوي، وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، ما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

ووسط التخبط والخلافات، كشف مصدر برلماني عن محاولات لتاجيل جلسة البرلمان إلى الاربعاء المقبل. وقال المصدر إن «هناك محاولة من الفريق الداعم لعلاوي لتأجيل جلسة البرلمان الاستثنائية إلى الأربعاء المقبل»، على الرغم من أن ذلك سيتجاوز الآجال الدستورية.

وأضاف أن «الكتل الرافضة تشدد على ضرورة استبدال علاوي، وتقديم بديل آخر من اختيار البيت السياسي الشيعي».

وفي أثناء ذلك، أغلقت السلطات الأمنية المنطقة الخضراء الحكومية خشية دخول المتظاهرين إليها، كما أغلقت جسر السنك الذي أعادت فتحه قبل أيام كي لا يتم استخدامه من قبل المتظاهرين للوصول إلى المنطقة الخضراء أيضاً.

وقال مصدر مسؤول إن «بعض التقاطعات في شوارع العاصمة شهدت انتشاراً لرجال أمن بالزي العسكري»، مشيراً إلى «وجود زحام مروري كبير في بغداد بسبب الإجراءات الأمنية».