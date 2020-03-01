دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن سلسلة شاشات T55 بتصميم منحني وأحجام مختلفة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة سامسونج مؤخراً عن سلسلة شاشات T55 التي تأتي بتصميم فائق الإنحناء 1000R، كما تنطلق لاحقاً للأسواق بأحجام مختلفة، مع دعم تقنية FreeSync من AMD.

قدمت العملاق الكوري مؤخراً سلسلة شاشات T55 المنحنية، التي تنطلق بثلاثة أحجام مع C24T55، وC27T55 إلى جانب شاشة C32T55، حيث تتميز الثلاثة نماذج بإنحناء 1000R.

لا تختلف الثلاثة نماذج من شاشات T55 في المواصفات، حيث يأتي الإختلاف الوحيد في حجم الشاشات، وتنطلق شاشة C24T55 بحجم 24 إنش، و C27T55 بحجم 27 إنش في الشاشة، بينما تأتي الشاشة الثالثة C32T55 بحجم 32 إنش.

وتتميز الشاشات الثلاثة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع لوحات VA، بمعدل تحديث 75Hz في الشاشة، كما تأتي الشاشة بتقنية FreeSync من AMD، مع GTG، وسرعة إستجابة 4ms، كما تتميز الشاشة بسطوع 250 nits، مع تباين 3000:1.

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أيضاً يأتي إنحناء الشاشة 1000R، لذا تتميز الشاشة بإنحناء يحاكي تصميم القوس، وتشير سامسونج إلى أن إنحناء الشاشة سيدعم عدم إجهاد العين، إلى جانب تقنية Flicker-Free، ونمط لخفض الضوء الأزرق لراحة العين.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة شاشات T55 بمنفذ HDMI 1.4، ومنفذ DisplayPort، إلى جانب D-Sub، كما تضم الشاشات منافذ لإخراج الصوتيات، إلا أن الشاشات لا تضم منافذ USB.

يذكر أن شاشات T55 تأتي بقاعدة معدنية رقيقة 6مم، ومن المنتظر أن تعلن سامسونج لاحقاً عن سعر الشاشات وموعد توفرها في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن سلسلة شاشات T55 بتصميم منحني وأحجام مختلفة ظهر على التقنية بلا حدود.