أمير قطر يمنح السفير التركي وسام "الوجبة"

الدوحة / الخليج 365



منح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، وسام الوجبة، لسفير أنقرة لدى الدوحة فكرت أوزر؛ تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للسفير التركي بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

وتمنى الشيخ تميم خلال الاستقبال للسفير أوزر التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات القطرية التركية مزيدا من التقدم والنماء.

وأعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لأمير قطر، وللمسؤولين في الدولة على ما لقاه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

ووسام الوجبة، يُمنح للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر.

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وبدأ السفير أوزر أعماله بالدوحة في مارس/آذار 2017، وشغل قبلها منصب القنصل التركي العام في مدينة جدة السعودية لمدة أربع سنوات.

والسفير أوزر من مواليد 1955، ويحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أنقرة عام 1977، وشغل عدة وظائف حكومية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية.

وقال السفير فكرت أوزر بهذه المناسبة للأناضول إن "الدوحة كانت صديقة بلاده وقت الضيق ونشكرها على وقوفها منذ اليوم الأول بجانب الحق والحقيقة".

ولفت أوزر إلى أن "العلاقات القطرية التركية شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تطورا في كافة العلاقات حيث انعقدت 5 اجتماعات للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية التي قمنا بتأسيسها عام 2015، وتم خلالها إبرام أكثر من 50 اتفاقية".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

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