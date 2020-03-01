الحوثيون يسيطرون على مركز محافظة الجوف المحاذية للسعودية

اليمن/ الخليج 365

قالت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، إن جماعة الحوثي، سيطرت على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية.

وأوضحت المصادر للأناضول أن الحوثيين اقتحموا المدينة، وسيطروا عليها بعد معارك مع القوات الحكومية.



وأضافت أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون التطرق إلى حصيلة محددة.

وفي أول تعليق حكومي، حمل السفير اليمني في اليونيسكو محمد جميح، سقوط المدينة نتيجة " بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج اليمن، والمعارك الجانبية والمكايدات بعيدا عن دحر الانقلاب".

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وأضاف في تغريدة على "تويتر"، اليوم، أن "أسباب سقوط المدينة وجود الآف الاسماء الوهمية في الجيش، والخذلان لأهالي المحافظة الذين قاتلوا بشجاعة".

وكانت مدينة الحزم واقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من السيطرة عليها.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.