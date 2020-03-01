وقف الديانة التركي يفتتح 3 محطات لمياه الشرب بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

افتتح وقف الديانة التركي، الأحد، 3 محطات للمياه بولاية الجزيرة، وسط السودان، لتوفير مياه صالحة للشرب لمواطني الولاية.

وقال مفتي بلدية "كوتشوك تشكمجه" بإسطنبول، مصطفى تمل "تحركنا منذ الصباح الباكر لافتتاح 3 آبار في أماكن مختلفة في ظروف صعبة للغاية".و أضاف لمراسل الخليج 365، "سعدنا اليوم برؤية الرضا على وجوه إخواننا، وكذلك محبتهم لنا التي تزيد همتنا وعزيمتنا لتقديم المزيد، ليس فقط في السودان، بل في جميع أنحاء البلاد الإسلامية"، وذلك عقب حفل افتتاح الآبار بولاية الجزيرة.



من جهته قال الملحق بالسفارة التركية، مصطفى بولنت داداش "نحن اليوم في ولاية الجزيرة، وربنا سخرنا لافتتاح 3 آبار في هذه المنطقة المباركة، والسبب الوحيد الذي نحن موجودون هنا من أجله هو الشعور بالأخوة".

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بدوره قال مدير مركز منظمة الدعوة الإسلامية بولاية الجزيرة، عصام عبد الهادي " معنا الآن وفد كريم من دولة تركيا الشقيقة، وتم افتتاح البئر الأولى بمنطقة، (أبو حراز البان)".

وأستطرد، أن "البئر الثانية بمنطقة (ود مطر)، والثالثة بمنطقة (العمارة يوسف)، والآبار هذه يستفيد منها أكثر من 1000 شخص، بالإضافة إلى حاجة المناطق تلك الآبار".

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى البلاد في ديسمبر / كانون الأول 2017.

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