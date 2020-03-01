السعودية.. آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة بعد تعليقها

الرياض / طارق خالد / الخليج 365
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.
وقالت الوزارة في بيان، إن آلية الاسترجاع تأتي بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيا، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وذكرت الوزارة أن من لديه أي مطالبات، مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم.
كانت السلطات السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول "كورونا" إلى البلاد.
كما تم "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".
والجمعة، أعلنت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية من "كورونا".
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