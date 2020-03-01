الجيش التركي يعلن إسقاط مقاتلتين للنظام السوري

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أكد إسقاط المقاتلتين التابعتين للنظام السوري؛ إثر مهاجمتهما مقاتلات تركية.

كما أوضح البيان أن القوات التركية دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري، بينها واحدة تسببت في سقوط طائرة تركية مسيرة في إدلب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط المنصرم.

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وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جراء العملية حتى الآن شملت تحييد ألفين و212 عنصرا، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 من المدافع وراجمات الصواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي.

وأردف: "لا نية لدينا للتصادم مع روسيا. هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة".

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها في إدلب.

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