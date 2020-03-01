الجيش التركي ينشر مشاهد جديدة لقصف أهداف عسكرية للنظام السوري

أنقرة / الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مشاهد جديدة لنجاح طائرات مسيرة تابعة لها في تدمير مواقع للنظام السوري في محافظة إدلب وريف حلب.

ويظهر في المشاهد عمليات قصف دقيقة نفذتها طيران مسير تركي على أهداف للنظام السوري في مدينة سراقب بريف إدلب، وبلدات الزربة، والشيخ أحمد، والطلحية بريف حلب.

ووفق المشاهد، أدى القصف إلى تدمير أسلحة ثقيلة تابعة للنظام السوري بينها دبابات وناقلات جنود، ومضادات دروع، ومركبات عسكرية أخرى.

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كما أسفر القصف عن تحييد عدد من عناصر النظام السوري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "عملية درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط المنصرم.

وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جراء العملية حتى الآن شملت تحييد ألفين و212 عنصرا، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 من المدافع وراجمات الصواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.