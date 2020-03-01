هيئة النقل تعلن عن توفر وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر عدد من الوظائف الشاغرة، في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية، ترغب في شغلها بمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط للتقدم لهذه الوظائف الحصول على التأهيل المناسب لكل وظيفة، وإجادة الإنجليزية والحاسب، وتوفر اللياقة الصحية، مبينة أن مكان العمل في كل من الرياض، وجدة والدمام.

وأوضحت أن التقديم سيكون عبر موقعها الإكتروني، وأن آخر موعد لتسلم الطلبات الخميس المقبل الموافق 5 مارس 2020.