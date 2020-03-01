اخبار الخليج

إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون “آر تي” الروسي اليوم (الأحد).

وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا “فاطميون” و”زينبيون”، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.

وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا