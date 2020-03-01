الجيش السوري سيسقط أي طائرة تخترق المجال الجوي لشمال غرب البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جنود سوريون في حلب يوم 17 فبراير 2020 قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأحد إن الجيش السوري أعلن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد أمام الطائرات والطائرات المسيرة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله ”سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه“.

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