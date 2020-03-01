قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأحد إن الجيش السوري أعلن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد أمام الطائرات والطائرات المسيرة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله ”سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري سيسقط أي طائرة تخترق المجال الجوي لشمال غرب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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