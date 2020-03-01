مجموعة من تمارين اليوغا المفيدة للحامل.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

النشاط البدني أحد عوامل الحمل الصحي، لزيادة تدفق الدورة الدموية، وتفادي حدوث مضاعفات. لكن بعض الأنشطة البدنية قد تكون غير آمنة خلال فترات معينة من رحلة الـ 9 أشهر، بينما تعتبر اليوغا من أكثر الأنشطة أماناً للحامل، كما تساعد على تخفيف بعض متاعب الحمل وخاصة آلام الظهر والرقبة. إليك مجموعة من تمارين اليوغا المفيدة للحامل، وفقا لموقع 24.



تمرين (1). يسمّى هذا التمرين بوضعية الجبل، ويساعد على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم وخاصة الظهر والبطن. وتبدأ وضعية التمرين من الوقوف مستقيماً مع تباعد القدمين والذراعين منسدلتين جانباً.

في الخطوة الأولى تقومين بشد عضلات الفخذين وأنت واقفة وتشعرين بذلك حول صابونة الركبة، ومع تزايد شد عضلات الأنكل والساقين تقومين برفع الذراعين ومط عضلات الذراعين والكتفين مع التنفس المنتظم، وعليك البقاء في هذه الوضعية بين 7 و9 ثواني.

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تمرين (2). هذا التمرين مناسب خلال أول 6 أشهر من الحمل فقط. يبدأ بالانحناء إلى وضعية تستندين فيها على الركبتين واليدين، وتقومين برفع الرأس لأعلى مع تقوس العمود الفقري لشد عضلات الظهر والرقبة لبضع ثواني، ثم العودة بخفض الراس وتقوس الظهر في الاتجاه العكسي قليلاً.

تمرين (3). يسمّى هذا التمرين بلغة اليوغا "وضعية المحارب"، ويهدف إلى تعزيز التوازن وتخفيف آلام أسفل الظهر.

يبدأ التمرين من وضعية الوقوف مع إرخاء الذراعين جانباً. ثم رفع الذراعين بشكل متوازٍ واستدارة الرأس باتجاه اليسار، ثم استدارة القدم اليسرى 90 درجة إلى اليسار، مع ثني الركبة اليسرى لتقوية عضلات الحوض والورك. حاولي البقاء في هذه الوضعية حوالي 15 ثانية أو أكثر، ثم كرري التمرين مع القدم والركبة اليمنى.

يمكنك ممارسة التمرين بطريقة أخرى كما هو مبين في الصورة (3) وفي هذه الوضعية ترفعين الساق ليصل الفخذ إلى مستوى الحوض، وتحاولين البقاء في هذه الوضع بضع ثواني، مع تكرار التمرين بالساق الأخرى لدعم التوازن وعضلات أسفل الظهر.

ويمكنك استشارة مدربة يوغا بخصوص تمارين أخرى مناسبة للحامل.