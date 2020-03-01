بلدية أبوظبي توفر خدمة توصيل السلع المدعمة لأصحاب الهمم مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بلدية مدينة أبوظبي تقديم خدمات توصيل السلع الغذائية المدعمة مجاناً إلى أصحاب الهمم، التي أطلقتها في إطار التزامها بإسعاد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيلاً ومواصلة لتحديث المنصة الرقمية للخدمات «سمارت هب» والتي ساهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بخدمات البلدية ورفع نسبة رضا المتعاملين إلى أكثر من 90 % بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها أنجزت هذه الخدمة وأتاحتها أمام أصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، حيث تم الربط بين البلديات والوزارة، ويمكّن هذا التعاون أصحاب الهمم من الحصول على خدمة التوصيل للسلع الغذائية مجاناً بشكل تلقائي دون الحاجة لإدخال رقم بطاقة أصحاب الهمم أو تحميل أي وثائق أخرى.

ودعت البلدية أصحاب الهمم للاستفادة من هذه الخدمة التي توفر عليهم الجهد والوقت، وتساهم في إيصال طلباتهم إلى بيوتهم بكل يسر وسهولة ودون أي عناء، لا سيما وأن بإمكانهم من خلال المنصة الرقمية «سمارت هب» اختيار السلع المستهدفة، ودفع أثمانها، ثم اختيار طلب التوصيل، وسيظهر للقائمين على الخدمة أن هذا الطلب خاص بأصحاب الهمم، ليقوم المعنيون بالبلديات بإيصاله فوراً للمنازل دون دفع أي رسوم إضافية مقابل هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنها وضمن إطار إنجازها مشروع التحول الرقمي للخدمات بنسبة 100%، كانت قد أطلقت منصة رقمية موحدة لتقديم خدمات الحصول على السلع الغذائية المدعمة ولتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات بقالب حضاري يتواءم مع احتياجات المتعاملين والمجتمع ويحقق تطلعاتهم.

وتشمل منصة الخدمات الرقمية لخدمات السلع الغذائية البلديات الثلاث «بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة العين»، وبإمكان المواطنين من غير أصحاب الهمم، الحصول على خدمات السلع الغذائية المدعمة عبر منصة «سمارت هب» بيسر وسهولة، مقابل رسوم توصيل رمزية تتقاضها البلدية.