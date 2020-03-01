«مجلس الشارقة القابضة» يعتمد ميزانية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعه الأول للعام الجاري الذي تم خلاله اعتماد ميزانية العام 2020، واستعراض الأداء المالي والتشغيلي لعام 2019، إضافة إلى مناقشة أهم الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها في العام الجاري.

ترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، بحضور علي العبد الله، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة: المهندس خالد بن بطي، وهوازن أسبر، وأحمد الشامي، إضافة إلى مالك الخشاشنة، أمين سر مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع أيضاً وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، وشادي العزة، الرئيس التنفيذي لمشروع الزاهية، ومروان شبيب، المدير المالي لشركة ماجد الفطيم العقارية، وحمد اللواتي، مدير العمليات لمشروع متاجر والمدير في شركة ماجد الفطيم، وخالد النجار، مدير التخطيط في مشروع متاجر، والمدير في شركة ماجد الفطيم.

وثمّن وليد الصايغ الجهود التي بذلتها كل فرق العمل في مختلف المشاريع التابعة للشركة خلال العام الماضي لضمان تماشيها مع أعلى معايير الجودة، ووفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة، والسياحة، والعمل، موجهاً شكره إلى كل موظفي الوحدات التابعة للشركات على هذه الإنجازات، مشيراً إلى أن الشارقة القابضة تتطلع دائماً إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة البيانات المالية والوضع المالي للشركة خلال العامين الماضي، والجاري، وتوصيات اللجنة المالية والإدارية وميزانية عام 2020، كما استعرضوا مستجدات أسواق «متاجر»، ومن أبرزها «متاجر المصلّى» الذي افتتح مؤخراً وهو يضم 24 متجراً، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 1,5 مليون زائر خلال العام الجاري، إلى جانب الخطط التوسعية لهذه الأسواق، خاصة «متاجر» في منطقتي الرحمانية، والسيوح.

وأشاد المجتمعون بما حققته بقية مشاريع الشركة من نجاحات، خصوصاً مشروع «الزاهية»، الذي يعد من بين أكبر الاستثمارات العقارية في الشارقة حالياً، وأشادوا بالإنجاز الذي تحققه مجموعة ماجد الفطيم لمشروعها الجديد «الزاهية سيتي سنتر» الذي سينعكس إيجاباً على مشروع الزاهية، حيث سيستفيد جميع القاطنين فيها مما يوفره المركز الجديد الذي تقدر مساحته بأكثر من 135 ألف متر مربع، وسيتضمن منطقة لتناول الطعام على مستويين، و352 محلاً متنوعاً للبيع بالتجزئة تحمل أسماء علامات تجارية إقليمية، وعالمية، موزعة على ثلاثة طوابق.