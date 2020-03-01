شرطة دبي تجمع نزيلاً محكوماً بالسجن المؤبد بابنه الوحيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نزيلاً أوروبياً محكوماً بالسجن المؤبد، على خلفية قضية قتل، بلقاء ابنه الوحيد الذي لم يشاهده منذ سنوات طويلة.

وفي أجواء استثنائية، امتزجت فيها مشاعر الاشتياق بدموع الفرح، فاجأت شرطة دبي النزيل بحضور ولده، خلال حفل إطلاق مجموعة «غداً سأطير» القصصية، التي كتبها نزلاء ونزيلات بالسجن المركزي في دبي، وكان النزيل مشاركاً من ضمنهم في كتابة القصص، الأمر الذي أدخل السرور إلى قلبه.

وأكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة، حرص القيادة العامة على إسعاد النزلاء، بالمبادرات الإنسانية التي تنفذها، ومن ضمنها هذه المبادرة لإسعاد النزيل الذي لم ير ابنه الوحيد منذ سنوات.

وأشار إلى أن الإدارة، عندما علمت أن للنزيل ابناً وحيداً يعيش في إحدى الدول الأوروبية، بادرت بالتواصل معه، وأعربت عن استعدادها لإحضاره للقاء والده، وهو ما شكل مفاجأة للابن الذي أبدى سعادته ورغبته في الحضور إلى دبي، للقاء والده بعد سنوات.

وتقدم النزيل وابنه بجزيل الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي.