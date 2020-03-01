جو بايدن يفوز بـ «ساوث كارولاينا» وستاير ينسحب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بولاية ساوث كارولاينا، بعد أن أعطى دعم الناخبين السود دفعة لمسعاه في سبيل نيل ترشيح الديمقراطيين، وخوض انتخابات الرئاسة هذا العام.

ويبث هذا الفوز الحياة في مساعي بايدن المتعثرة، ويتيح له فرصة الظهور في صورة البديل المعتدل لبيرني ساندرز المرشح الذي يتصدر السباق الديمقراطي.

وبعد إحصاء 99 في المئة من الدوائر الانتخابية في ساوث كارولاينا، أشارت النتائج الرسمية إلى أن بايدن حصل على 49 في المئة من الأصوات، فيما حصل ساندرز على 20 في المئة فقط.

وقد يبطئ هذا الفوز خطى ساندرز الذي قال:«لا يمكننا الفوز فيها جميعاً، لن تكون هذه هي الهزيمة الوحيدة. هناك العديد من الولايات ولا يفوز أحد فيها جميعاً».

وفي سياق متصل، أعلن الملياردير توم ستاير، أمس السبت، خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاماً، ثالثاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه اكثر من 20 مليون دولار، وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه «لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا، سبق لي أن قلت إنني إذا لم أر طريقاً نحو الفوز فسأنهي ترشيحي»، مضيفاً أنه «لا يرى طريقاً للفوز بالرئاسة».

وسيخوض بايدن، وكل الطامحين إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، منافسة مهمة للمرة الأولى مع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج، في يوم الثلاثاء الكبير.