الاستعداد لاختبار أول لقاح ضد «كوفيد19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أعلنت شركة «مودرنا» الصيدلانية بالولايات المتحدة عن إرسال أول دفعة من لقاح ضد فيروس«كوفيد 19» لاختباره في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في واشنطن.

وسيتحقق الباحثون في المعهد من فعالية اللقاح قبل اتخاذ أي قرار ببدء التجارب السريرية على المتطوعين نهاية مارس / آذار الجاري، أو مطلع إبريل/ نيسان المقبل، في حال أقروه.

وتستمر مدة التجارب 3 أشهر يتعين خلالها التحقق من فاعلية اللقاح في تحصين الأشخاص ضد الفيروس، وفي حال ثبات فاعليته، يبدأ تصنيعه على نطاق واسع في خطوة تستمر 8 شهور، ويعني ذلك أن طرحه ربما يحتاج إلى عام على الأقل في أكثر التقديرات المتفائلة.

وقال فلوريان كرامر، أستاذ وخبير تطوير اللقاحات في كلية إيكان للطب: «يمثل صنع اللقاحات تحدياً دائماً. وأصبح تطوير هذا النوع أكثر صعوبة لأنه لم يكن هناك أي لقاح لأي نوع من أنواع فيروس كورونا. وأضاف «ليس لدينا منصة إنتاج، وليس لدينا خبرة في مجال السلامة، ولا نعرف ما إذا كانت هناك مضاعفات للقاح الجديد. هنا يجب أن نبدأ من نقطة الصفر بشكل أساسي».

وقال بروس جيلين رئيس قسم اللقاحات العالمية في معهد سابين اللقاحات:«لسنا متأكدين من نجاح هذا اللقاح، وعلينا الانتظار حتى نهاية التجارب السريرية». ستتاح نتائج التجارب في شهر يوليو/تموز، أو أغسطس/آب، وقد لا تساعد الناس الآن، ولكن يمكن أن يمنع تفشي الفيروس في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء ومنهم أنتوني فلوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في واشنطن، حذروا من أن يصبح تفشي فيروس «كوفيد -19»موسميّاً مثل فيروس الإنفلونزا. وقال «حتى يتم اختبار اللقاح، والتأكد من نجاحه تعتبر العلاجات الصحيحة الطريقة الأهم في الشفاء من الفيروس، إلى جانب الممارسات الجيدة للصحة العامة، التي تساعد على تخفيف حدة تأثير المرض، وجعله أقل تهديداً. وأفضل ما يمكن أن يأمله الخبراء هو أن اللقاح يمكن أن يساعد على منع تفشي المرض في المستقبل إذا استمر فيروس كورونا الجديد».