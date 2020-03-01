حمدان بن محمد يوجه بإقامة «ماراثون رحلة الهجن» لغير المواطنين سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإقامة «ماراثون رحلة الهجن» المخصص للمشاركين غير المواطنين، وإدراجه على أجندة فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث السنوية، وتنظيمه خلال مهرجان حمدان بن محمد للهجن العربية الأصيلة ابتداء من العام المقبل.

وجاء الإعلان عن الماراثون السنوي بعد تنظيم نسخته التجريبية في 12 فبراير/شباط المنصرم، وتكللها بالنجاح مع السباق الذي خاضه ثلاثة عشر متسابقاً من فرسان الصحراء الذين التحقوا بنسخ سابقة من رحلة الهجن التي ينظمها المركز.

وقال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ينظم المركز ماراثون رحلة الهجن بصورة رسمية كل عام، ويكون باب المشاركة مفتوحاً فيه لجميع الأجانب المقيمين على أرض الدولة والزائرين، وبدون شروط أو قيود تحد من مشاركتهم. وسيوفر المركز التدريبات اللازمة للراغبين بتعلم ركوب الهجن والمشاركة. وينظم المركز قبل الماراثون سباقاً تجريبياً يثبت جدارة الشخص المسجل لخوض الماراثون.

وأوضح ابن دلموك أن هذا الماراثون غير مسبوق، ويؤكد مسيرة الدولة في التميز بكل المجالات. وقال: المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعم بداية التسعينات نادياً رياضياً في ألمانيا للتدريب على ركوب الجمال وقدم المتدربون عرضاً رائعاً أمامه في تلك الفترة. وبعد نحو 30 عاماً يعيد سمو ولي عهد دبي إرساء التوجه نفسه ويثبت أن كل حكومة تأتي لتكمل المسيرة الواضحة التي أسسها الآباء والأجداد، فمثل هذه المبادرات تؤكد أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد هو الداعم الأكبر لمثل هذه الأنشطة التراثية سواء كانت محلية أو عالمية.

وأشار ابن دلموك إلى أن دور المركز هو تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحقيق رؤيته ورؤية الحكومة في الأطر التراثية الرامية لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم وثقافاتهم.

وبلغت قيمة جوائز النسخة التجريبية لماراثون رحلة الهجن أكثر من 350 ألف درهم، وأقيم حفل التكريم في العزبة المخصصة للتدريب، وحصلت الفائزة بالمركز الأول، الصينية اليكسيس، على سيارة، فيما نال المتسابقون حتى الثالث عشر جوائز نقدية.