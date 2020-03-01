الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد المصريين بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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بعد إعلان فرنسا إصابة حالتين بفيروس كورونا، عبر طائرة قادمة من مصر، قررت السلطات في الكويت، اتخاذ إجراءات جديدة ضد المصريين القادمين إلى الكويت.

"الخليج 365" من القاهرة: قررت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات فحص إضافي للقادمين من مصر، تحسبا لإمكانية إصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف، إن الوزارة بدأت في تطبيق إجراءات فحص إضافية للقادمين من مصر، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الكويتية سوف "فحص جميع القادمين من مصر، والتعامل معهم حسب الإجراءات الوقاية".

وأوضحت المضف: "سيكون هناك فحص إضافي من مصر، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أي أعراض كورونا".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم الأحد 1 مارس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، لشخص قادم من إيران.

وأعلنت دولة الكويت، الأربعاء الماضي، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس، بسبب فيروس كورونا. كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر.

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تأتي الاجراءات الكويتية الجديدة، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مصر تتعامل باحترافية مع فيروس كورونا، وقال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن وزارة الصحة والسكان تتعامل باحترافية مع فيروس كورونا الجديد.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن الإمراض الوبائية التي ظهرت مؤخرا مثل أنفلونزا الخنازير وسارس وإيبولا وكورونا الشرق الأوسطية وضعت مصر في حالة استعداد تام وخطة احترازية لمواجهة أي أمراض.

وأوضح ممثل المنظمة في مصر إلى أنه بعد ظهور فيروس كورونا بأسبوع واحد قامت مصر بتحديث الخطة الاحترازية المُعدة مسبقا وتم إرسالها إلى مجلس رئاسة الوزراء مع وجود تنسيق تام بين المنظمة.

وأشاد بقيام السلطات المصرية بإعادة المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية والتي تمت بطريقة علمية وبطريقة سليمة وإنسانية وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه لا يوجد خوف على صحة المواطن المصري من فيروس كورونا. مضيفًا: "يوجد خط ساخن للمنظمة ورقمه 105 ويتيح للمواطن التواصل في حالة حدوث أي جديد مطالبا المواطن بضرورة أن يستقى معلوماته من مصادرها الرسمية".

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد إثبات علمي يقر بأن ارتفاع درجات الحرارة يحد من ظهور وانتشار فيروس كورونا.