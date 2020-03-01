الكويت تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع العدد الإجمالي لمن تم تشخيص إصابتهم بالمرض في البلاد إلى 46، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت مسؤولة في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم أن أغلب الحالات، بما يشمل الحالة التي تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي لأشخاص سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك.

يذكر أن الكويت كانت قد وضعت في وقت سابق كافة القادمين من إيران تحت الحجر الصحي، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين في إيران.

من جهتها، أوصت منظمة الصحة العالمية برفع مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا. وثمّن وفد المنظمة، خلال زيارة له إلى الكويت، الإجراءات الخليجية بشكل عام في المطارات رغم كثرة المسافرين.

كما أشاد بتطبيق الكويت للمعايير الدولية في مواجهة الفيروس المستجد.