الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام

أعلنت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديدالذي يتمتع بمعالج Snapdragon 865 واتصال 5G وشاشة 6.5 ″ 4K HDR OLED، يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بوضوح 12 ميجابكسل بعدسات مختلفة هي 16 ملم و 24 ملم و 70 ملم بالإضافة الى من الوظائف المفيدة للمصورين وصانعي الأفلام، بالإضافة الى ذلك اعلنت شركة سوني عن هاتف Sony Xperia 10 II واخيراً عن تطوير هاتف سوني Xperia Pro الجديد للمحترفين.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام * الفيديو التقديمي لهاتف سوني اكسبيريا مارك ٢

هاتف سوني Xperia 1 II الذكي الجديد سيحتوي على معالج Snapdragon 865 مع اتصال 5G وبطارية بسعة 4.000mAh مع شحن لاسلكي ومنفذ USB Type-C ومقاومة الماء بتصنيف IP65 / 68 مع زجاج كورنينج غوريلا 6 على كلا الجانبين.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام الهاتف يتمتع بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية تصل الى 256 جيجابايت كما يدعم بطاقات ذاكرة microSDXC بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، الشيء الجيد هو أنه على عكس معظم المنافسين قررت شركة سوني الاحتفاظ بمنفذ الصوت 3.5 مم، كما يتميز الهاتف بسماعتي استريو أمامية.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام يحتوي هاتف Xperia 1 II أيضًا على شاشة HDR OLED بحجم 6.5 ″ انش بدقة 4K

بوضوح 3840 × 1644 وبوضع CinemaWide 21: 9 وهي شاشة مكافئة لـ ”10 بت“

مع نسبة تباين 1،000،000: 1. تدعم الشاشة معايير الاستنساخ الاحترافية مثل DCI-P3 100٪

ومساحة ألوان BT.2020 (غير مغطاة بالكامل) و D65 White Point. * كاميرات Xperia 1 II تمتد شراكة سوني وزايس من عدسات وكاميرات E-Mount إلى هواتف Xperia الخاصة بها أيضًا، لذلك تحتوي جميع الكاميرات الخلفية على بصريات ZEISS ذات طلاء T * السينمائي والتي يجب أن تقلل من الانعكاسات وتوفر تجسيد وتباين أفضل.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام يحتوي سوني Xperia 1 II على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل: – الكاميرا الرئيسية: البعد البؤري 24 ملم بفتحة f / 1.7 مع مجال رؤية 82 درجة ومستشعر 1 / ​​1.7 ″ Exmor RS. – كاميرا واسعة الزاوية : بعد بؤري 16 ملم وفتحة f / 2.2 مجال رؤية 124 درجة ومستشعر 1 / ​​2.55 ″ Exmor RS. – كاميرا تيليفوتو: البعد البؤري 70 ملم مع فتحة f / 2.4 ومجال رؤية 34 ° درجة ومستشعر 1 / 3.4 ″.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام بالإضافة إلى ذلك، هناك كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر 1/4 بطول بؤري 24 ملم مع مجال رؤية 84 درجة وفتحة قصوى هي f / 2.0، وتقول شركة سوني إن مستشعر صور Exmor RS مقاس 1 / 1.7 أكبر بنسبة 50٪ من الاصدار السابق ولديه وحدات بكسل أكبر والتي تتلقى مزيداً من الإضاءة لجودة صورة أفضل.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام اقرأ ايضاً | سوني تطلق a6600 و a6100 كاميرتي كروب فريم بتصوير 4K يوفر هاتف Xperia 1 II ما يصل إلى 20 صورة في الثانية من التصوير المستمر باستخدام AF والتصوير المستمر بسرعة 20 صورة في الثانية مع AF / AE باستخدام كاميرا 24 ملم، يمكن للكاميرات مقاس 16 مم و 70 مم التصوير بسرعة تصل إلى 10 صور في الثانية باستخدام AF / AE. تعد شركة سوني بأداء جيد للغاية للتركيز التلقائي عند استخدام جميع الكاميرات الخلفية، يحسب هاتف Xperia 1 II التركيز التلقائي والتعريض لما يصل إلى 60 مرة في الثانية بشكل مستمر، بالنسبة للكاميرات مقاس 16 مم و 24 مم يوجد مستشعر ثنائي الصمام للصور، كل بكسل يحتوي على مستشعرَيْن ضوئيَيْن للضوء للحصول على تركيز تلقائي أسرع.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام هناك أيضًا مستشعر ثلاثي الأبعاد خاص iToF للحصول على أفضل اداء AF في ظروف الإضاءة المنخفضة. يتميز هاتف سوني Xperia 1 II أيضًا بتقنية Eye AF في الوقت الفعلي مع سرعة معززة لكل من البشر والحيوانات، يمكن استخدام هاتف Xperia 1 II كشاشة عرض عن بعد مع كاميرات سوني الفا، يمكنه التحكم في الإعدادات والصور لاسلكيًا من خلال تطبيق Imaging Edge للجوال. * تصوير الفيديو باستخدام سوني Xperia 1 II يتميز Xperia 1 II أيضًا بواجهة مستخدم Cinema Pro المدعومة من CineAlta مع ميزات مثل أدلة الإطارات وسرعة الغالق (الزاوية) والتركيز التلقائي باللمس والتعريض التلقائي وتوازن اللون الأبيض وغير ذلك الكثير، هناك ثمانية إعدادات ألوان لأنماط السينما المختلفة لمقاطع الفيديو.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام يتوفر تسجيل الفيديو في تشفير AVC264 (H.264) أو HEVC265 (H.265) بتنسيق mp4، لا توجد معلومات حول الحد الأقصى لمعدل البت ولكن يجب أن يكون تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR ممكنًا بسرعة اطارات 24 و 25 و 30 و 60 إطار في الثانية عبر جميع الكاميرات الخلفية، هناك فلتر ذكي للحصول على صوت أفضل عند التصوير في الهواء الطلق. تتميز كاميرا 16 ملم بميزة تثبيت الفيديو EIS (التثبيت الإلكتروني) أو SteadyShot مع الوضع الذكي النشط (للتثبيت بـ 5 محاور)، تتميز الكاميرات مقاس 24 مم و 70 مم بميزة OIS (التثبيت البصري) أو تثبيت الفيديو الهجين OIS / EIS. * سوني Xperia Pro الإعلان الاهم هو هاتف سوني اكسبيريا برو للمحترفين، وهو قيد التطوير حاليًا والذي يهدف إلى أن يكون حلاً مبتكرًا للمحترفين الذين يحتاجون الى تغطية 5G mmWave وانتينا 360 ° رباعية الاتجاهات، قامت شركة سوني باختبار الهاتف بالتعاون مع NBC Sports و Verizon أثناء إحدى مباريات كرة القدم الأمريكية بخصوص تحميل إشارة فيديو فورية عبر 5G.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام يبدو أن قدرة بث الاشارة الصاعدة بتقنية 5G ستكون نقطة تركيز قوية في هذا الهاتف، كما ستوفر منفذ HDMI صغيرًا للإدخال المباشر من الكاميرات، لا يوجد حاليًا مزيد من المعلومات حول الهاتف أو مدى توفره أو سعره. * سوني Xperia 10 Mark II أعلنت سوني عن Xperia 10 II وهو جيل جديد من هواتفها المقاومة للماء متوسطة الميزات، سيأتي الهاتف مع شاشة OLED عالية الدقة بحجم 6 بوصة وكاميرات ثلاثية المواجهة وسيكون متاحًا بأربعة ألوان.

© alqiyady الإعلان عن Xperia 1 II و Xperia Pro بتقنية 5G من سوني CineAlta للمصورين وصانعي الافلام * السعر والتوافر سيكون هاتف سوني Xperia 1 II الذكي متاحًا بثلاثة ألوان – الأسود والأبيض والأزرق الفاتح وسيبدأ الشحن في ربيع عام 2020، كما ينبغي أن يبدأ Xperia 10 Mark II في الشحن اعتبارًا من ربيع عام 2020، لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد.

