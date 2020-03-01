إصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



أُصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي، وآخرون بحالات اختناق، الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب قرية "قصرة"، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، أن "مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين اثنين، كانا يرعيان أغنامهما بالقرب من القرية، ما دفع العشرات من الأهالي للتصدي للمستوطنين، قبل أن يقتحم الجيش الإسرائيلي المكان ما أسفر عن اندلاع المواجهات بالمكان".

وذكر شهود العيان أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد الشبان خلال المواجهات".



وتشهد قرية "قصرة" اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الساكنين بالمستوطنات المحيطة بها، حيث يتعمدون التنكيل بأهالي القرية وممتلكاتهم، بحسب السكان، ومنظمات حقوقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.