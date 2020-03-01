بابل.. أول محافظة عراقية تغلق المزارات الدينية بسبب "كورونا"

العراق/علي جواد/الخليج 365-



أمر محافظ بابل حسن المنديل، الأحد، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.



وقال المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان، وصل "الخليج 365"، إن "المحافظ حسن المنديل وجّه بإغلاق المزارات الدينية أمام الزائرين القادمين الى المحافظة من جميع المدن العراقية".



وأوضح البيان أن "الاجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكأجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد".



Advertisements

وأعلنت محافظة بابل، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، إلى جانب تسجيل 4 حالات أخرى مؤكدة في بغداد، ليرتفع العدد الاجمالي المسجل في العراق إلى 13 حالة.



وتضم محافظة بابل العشرات من المزارات الشيعية والأضرحة والمقامات، أبرزها مقام الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين، ومرقد نبي الله ذو الكفل، ومرقد نبي الله ايوب، ومقام نبي الله إبراهيم الخليل.



وأغلقت محافظتا كربلاء والنجف ليوم واحد مراقد الإمام علي (الخلفية الرابع) ونجيله الإمام الحسين والعباس، لغرض التعقيم، بعد تسجيل حالة إصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف الأسبوع الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.