أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق “رويترز”، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.