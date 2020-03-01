- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.
ووفق “رويترز”، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.
الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.